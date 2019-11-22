Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"

В пятницу технику получит ЗВО.

Сухопутные войска России полностью перевооружатся на комплекс "Искандер". Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны. В ведомстве рассказали, что уже в пятницу ракетные соединения завершат перевооружения.

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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" получит личный состав ракетного соединения ЗВО. Военные получат несколько десятков пусковых установок, командно-штабные машины и прочую технику. Эта передача завершит перевооружение действующих войск ВС РФ.

Напомним, что "Искандер" испытали еще в 2007 году. Версии "М" и "К" приняты на вооружение российской армии.

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Видео: YouTube/Минобороны России