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Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"

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В пятницу технику получит ЗВО.

Сухопутные войска России полностью перевооружатся на комплекс "Искандер". Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны. В ведомстве рассказали, что уже в пятницу ракетные соединения завершат перевооружения.

Сегодня на полигоне Капустин Яр состоится торжественная церемония вручения бригадного комплекта

прокомментировали чиновники

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" получит личный состав ракетного соединения ЗВО. Военные получат несколько десятков пусковых установок, командно-штабные машины и прочую технику. Эта передача завершит перевооружение действующих войск ВС РФ. 

Напомним, что "Искандер" испытали еще в 2007 году. Версии "М" и "К" приняты на вооружение российской армии. 

Ранее Piter.tv писал о том, что в Польше раскритиковали российский ЗРС С-400.

Видео: YouTube/Минобороны России

Теги: армия, искандер, сухопутные войска
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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