Опубликовано видео развертывания "Искандер-М" в Свердловской области

Ракетчики ЦВО заступили на боевое дежурство в лесах Свердловской области и отработали пуск ракет по условному противнику.

В Свердловской области ракетчики Центрального военного округа совершили марш-бросок и заступили на дежурство в лесах Свердловской области.

Министерство обороны России сообщило, что ракетчики ЦВО, вооруженные ОТРК "Искандер-М", заступили на боевое дежурство в Свердловских лесах и отработали нанесение ракетного удара по условному противнику. Перед этим военные совершили марш-бросок до места назначения, где было совершено развертывание боевого комплекса "Искандер-М".

Расчеты выполнили электронные пуски ракет, как одиночные, так и групповые по условному противнику на расстоянии 200 километров.

Видео: Министерство обороны России