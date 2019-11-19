Опубликовано видео развертывания "Искандер-М" в Свердловской области

В Свердловской области ракетчики Центрального военного округа совершили марш-бросок и заступили на дежурство в лесах Свердловской области.
Министерство обороны России сообщило, что ракетчики ЦВО, вооруженные ОТРК "Искандер-М", заступили на боевое дежурство в Свердловских лесах и отработали нанесение ракетного удара по условному противнику. Перед этим военные совершили марш-бросок до места назначения, где было совершено развертывание боевого комплекса "Искандер-М".
Расчеты выполнили электронные пуски ракет, как одиночные, так и групповые по условному противнику на расстоянии 200 километров.
Видео: Министерство обороны России
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