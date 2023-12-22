Севший на мель сухогруз в порту Петербурга освободили из ледового плена

С помощью буксира его сняли с мели и направили в порт.

Вечером воскресенья, 4 февраля, специалисты с помощью буксира смогли освободить сухогруз, который накануне оказался на мели в порту Санкт-Петербурга, из ледового плена. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Напомним, контейнеровоз Flying Fish под флагом Панамы сел на мель в порту Бронка в ночь с 2 на 3 февраля — сухогруз следовал к причалу, но после поворота зацепился кормовой частью за лёд. Разлива нефтепродуктов не произошло. По факту случившегося Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Ранее Piter.TV сообщал, что Комитет по природопользованию Петербурга заключил контракт на строительство ледокола "Нарвская застава". Второй ледокол для городской природоохранной аварийной службы начнёт работу в 2026 году.

Видео: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура