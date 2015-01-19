В петербургском порту был задержан нелегальный мигрант

Ему запрещено находится на территории РФ до 2027-го года.

Снегодня на контрольно-пропускном пункте Морского порта Санкт-Петербурга был задержан нелегальный мигрант. Об этом изданию 78.ru сообщил его источник.

Задержанный является 25-летним гражданином Республики Узбекистан. Ранее, как сообщает издание, ему был запрещен въезд на территорию Российской Федерации вплоть до 2027-го года. По факту происшествия правоохранителями проводится проверка; выясняются дополнительные детали произошедшего.

Не так давно мы сообщали о задержании 17-ти нелегальных мигрантов из среднеазиатских республик в жилищном комплексе в Токсово.

Фото: Piter.TV