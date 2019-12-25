Нелегальные мигранты найдены в ЖК в Токсово

В Токсово (Всеволожский район Ленинградской области) прошел рейд по обнаружению нарушений в сфере миграции. Проверка проводилась в рамках расследования уголовного дела о преступлении против половой неприкосновенности подростка, совершенном иностранцем.
Рейд состоялся на территории ЖК "Маленькая Швейцария" при участии сотрудников правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ленинградской области. В ходе проверки выявлено 17 граждан из среднеазиатских республик, находящихся на территории Российской Федерации незаконно.
Информация о нарушениях передана в полицию для дальнейшего рассмотрения. Нарушителям грозит выдворение из страны.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти мужчине дали 17 лет за производство наркотиков.
Фото: Следственный комитет Ленобласти
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