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Появились фото грузового судна, которое село на мель в Петербурге
Сегодня, 12:18
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Появились фото грузового судна, которое село на мель в Петербурге

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Грузовое судно вошло в порт Бронка под флагом Панамы.

Контейнеровоз Flying Fish под флагом Панамы сел на мель в порту Бронка в Петербурге, сообщает источник. По предварительной информации, на борту находилось 2332 контейнера, которые должны были быть выгружены.

Предполагалось, что судно прибудет 2 февраля в 21:00. Однако, при движении к причалу для разгрузки, оно вышло за пределы допустимого курса и при повороте село на мель кормой. В результате инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло, и судоходству это не помешало. Транспортная полиция проводит проверку для установления обстоятельств случившегося.

УТ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области публикует фото того самого корабля.

Фото: УТ МВД

Теги: порт бронка, транспортная полиция, ут мвд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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