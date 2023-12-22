Появились фото грузового судна, которое село на мель в Петербурге

Грузовое судно вошло в порт Бронка под флагом Панамы.

Контейнеровоз Flying Fish под флагом Панамы сел на мель в порту Бронка в Петербурге, сообщает источник. По предварительной информации, на борту находилось 2332 контейнера, которые должны были быть выгружены.

Предполагалось, что судно прибудет 2 февраля в 21:00. Однако, при движении к причалу для разгрузки, оно вышло за пределы допустимого курса и при повороте село на мель кормой. В результате инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло, и судоходству это не помешало. Транспортная полиция проводит проверку для установления обстоятельств случившегося.

УТ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области публикует фото того самого корабля.

Фото: УТ МВД