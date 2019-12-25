Судья Конституционного суда считает, что Зеленский уже наговорил на 150 лет тюрьмы

Судья Конституционного суда Игорь Слиденко считает, что президент Украины Владимир Зеленский уже наговорил на 150 лет тюрьмы по ситуации с КСУ. Его слова приводит УНИАН.
Слиденко отметил, что если 226 депутатов Верховной рады проголосуют за законопроект главы государства, согласно которому всех судей Конституционного суда следует распустить, то Украину ждёт гражданская война и распад.
Потому что кроме тех 226 депутатов, никто это не признает.
Игорь Слиденко, судья Конституционного суда Украины
Он подчеркнул, что попытки захватить здание суда будут значить начало войны. По его мнению, в стране есть политические силы, которые не допустят подобного сценария и узурпации власти. Судья считает, что Зеленский призывает депутатов к свержению государственного строя.
Ранее Зеленский ответил на обвинения в поставках оружия Азербайджану.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все