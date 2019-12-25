Глава государства отметил, что сожалеет, что Андреасян начал диалог с обвинений.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения в поставках оружия Азербайджану. Пост об этом появился в его телеграм-канале.

Зеленский отрицает обвинения в поставках оружия Азербайджану. В частности, он ответил на претензии российского режиссёра Сарика Андреасяна, который обвинил президента Украины в смерти армянских детей в Карабахе. Зеленский ответил, что Андреасян транслирует российскую пропаганду.

Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще. Владимир Зеленский, президента Украины

Он подчеркнул, что особенно это касается "горячих зон, где уже многие головы хотят что-то геополитическое порешать". Глава государства отметил, что сожалеет, что Андреасян начал диалог с обвинений, а не задал вопрос лично. Он призвал не вестись на пропаганду.

Ранее глава Минздрава Украины назвал ситуацию с коронавирусом в стране близкой к катастрофе.

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