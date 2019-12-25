Глава Минздрава Украины назвал ситуацию с коронавирусом в стране близкой к катастрофе

Глава Минздрава Украины назвал ситуацию с распространением коронавируса по стране близкой к катастрофической. Об этом Максим Степанов рассказал депутатам Верховной рады на очередном заседании.
Мы пришли к точке невозврата...Ситуация быстро превращается из тяжелой в катастрофическую, нам нужно готовиться к неизбежному. Легко пройти вторую волну невозможно
Максим Степанов, глава Минздрава Украины
Чиновник подчеркнул перед парламентариями, что Украину ждет еще самое тяжелое время в плане распространения инфекции.
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Фото: Pixabay.com
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