Глава Минздрава Украины назвал ситуацию с коронавирусом в стране близкой к катастрофе

Максим Степанов отметил, что Украину ждут тяжелые дни из-за пандемии COVID-19.

Глава Минздрава Украины назвал ситуацию с распространением коронавируса по стране близкой к катастрофической. Об этом Максим Степанов рассказал депутатам Верховной рады на очередном заседании.

Мы пришли к точке невозврата...Ситуация быстро превращается из тяжелой в катастрофическую, нам нужно готовиться к неизбежному. Легко пройти вторую волну невозможно Максим Степанов, глава Минздрава Украины

Чиновник подчеркнул перед парламентариями, что Украину ждет еще самое тяжелое время в плане распространения инфекции.

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