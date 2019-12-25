Суды в Петербурге вернули материалы дела в отношении "Зенита"

Прилагаемые документы не содержат сведений о фактах правонарушения, а некоторые из представленных материалов и вовсе опровергают их.

Дзержинский и Петроградский районные суды Петербурга вернули материалы дела в отношении футбольного клуба "Зенит", после ознакомления с документами. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

Напомним, что "сине-бело-голубым" грозит штраф за проведение несогласованного массового мероприятия, нарушившего общественный порядок и благоустройство. Однако, как установили суды, протоколы содержат существенные недостатки. В частности, в Дзержинском суде указывают на то, что ФК "Зенит" вменяется организация мероприятия, причинившего ущерб газону и растениям, но это не подтверждается фактически в приложенных документах от 9 июля: более того, они были составлены без участия законного представителя. Также в документах перепутаны защитник и законный представитель. Петроградский суд в свою очередь оказал на приложенное письмо от организации, согласно которому никакого материального ущерба зелёным насаждениям причинено не было.

Материалы вернули составителям для устранения неточностей.

Ранее мы сообщили о том, что женщину, распылившую перцовый баллончик в Мариинском театре, арестовали.

Фото: Telegram / ФК "Зенит"