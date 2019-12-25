Суды Петербурга начали рассматривать дела об увольнениях в период коронавируса

Петербуржцы указывают на то, что их уволили или сократили незаконно.

Районные суды Петербурга начали рассматривать иски граждан к работодателям, которые их уволили в период пандемии. Чаще всего стороны заключают мировые соглашения, рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Так, например, 26 октября Куйбышевский суд рассмотрел иск Марины Мухиной к ООО "Коммуналка". Женщина работала там менеджером с 3 марта 2020, однако 22 июня 2020 ей предложили подписать приказ об увольнении с 31 марта, сославшись на наступление чрезвычайных обстоятельств. Истец посчитала увольнение незаконным, однако сторонам удалось достичь мирного соглашения.

Также есть решения, которые были вынесены не в пользу работодателей. Так, например, ведущий юрист АО "Внешнеторговая фирма "Фудлайн" рассказала о том, чо в период нерабочих дней стороны подписали дополнительное соглашение о ее переводе на дистанционный режим. Далее организация издала приказ о простое, в связи с чем оплата должна была производить в размере 2/3 от среднего заработка. Анастасию Урусову это не устроило. Она попросила суд взыскать задолженность по заработной плане за апрель и май 2020, денежную компенсацию морального вреда и проценты за пользование чужими деньгами.

Московский районный суд взыскал с работодателя 50,8 тыс. заработной платы, как и просила истец, а также компенсацию за моральный ущерб 8 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд проверил законность продления ареста жены убитого рэпера Марины Кохал.

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