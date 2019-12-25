Суд проверил законность продления ареста для жены убитого рэпера Марины Кохал

Адвокаты подсудимой заявляли о давлении на Кохал в СИЗО.

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Смольнинского районного о продлении ареста жены убитого рэпера Энди Картрайта Марины Кохал. Об этом 5-го ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сторона защиты просила отменить постановление, либо избрать иную меру пресечения. Также адвокаты требовали приобщить документы, подтверждающие возможности избрать для женщины домашний арест, а также ответ на запрос о готовности экспертизы трупа Александра Юшко (Энди Картрайта). Суд приобщил.

Результаты указанной экспертизы защите до сих пор не известно. Также адвокаты сообщили о давлении на Кохал в СИЗО.

Суд проверял законность постановления районного суда. По всей видимости, никаких ошибок выявлено не было.

Напомним, по версии следователей, не позднее 23:40 29-го июля Марина Кохал убила своего мужа — рэпера Александра Юшко (псевдоним Энди Картрайт). Это произошло в доме №134 по Невскому проспекте в ходе конфликта.

Ранее суд оставил сына убитого рэпера Энди Картрайта в детском доме.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга