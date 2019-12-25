Суд оставил сына убитого рэпера Энди Картрайта в детском доме

Мальчик находится в детском доме в Вырице.

Суд не разрешил оформить опекунство над сыном убитого рэпера Энди Картрайта. Это означает, что мальчик останется в детском доме, передал "78.ru" со ссылкой на адвоката стороны защиты Юрия Авдеева.

Мать ребенка, Марина Кохал, выбрала опекунов для сына и обратилась с заявлением в Смольнинском МО. Имена тех, кто может позаботиться о мальчике, не раскрываются. На данный момент сын убитого находится в подразделении Центра семейного воспитания №15 в Вырице Ленобласти.

Заседание суда по вопросу опекунства перенесли на 25 ноября.

В конце октября мать рэпера обратилась в органы опеки и к детскому омбудсмену Петербурга с просьбой передать ей внука.

Напомним, по версии следователей, не позднее 23:40 29-го июля Марина Кохал убила своего мужа — рэпера Александра Юшко (псевдоним Энди Картрайт). Это произошло в доме №134 по Невскому проспекте в ходе конфликта.

Фото: Piter.TV