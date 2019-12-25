Сына погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта перевели в детдом

Заседание по вопросу опеки над ребенком должно состояться 3 ноября.

Ребенка погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) и его вдовы Марины Кохал, которую подозревают в убийстве мужа, перевели из больницы в детский дом. Об этом ТАСС сообщила адвокат Кохал Ирина Скурту.

Адвокат отметила, что, несмотря на то, что у ребенка куча родственников, он "кочует" по больницам и детским домам. Заседание по вопросу опеки над ребенком должно состояться 3 ноября.

На прошлой неделе мать рэпера обратилась в органы опеки и к детскому омбудсмену Петербурга с просьбой передать ей внука.

В конце июля расчлененное тело рэпера Энди Картрайта нашли в квартире в Петербурге. В убийстве подозревают его жену Марину Кохал..

Экспертиза не подтвердила криминальный характер смерти рэпера Энди Картрайта

Фото: kkkartrait / Instagram