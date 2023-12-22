Судьи ООН задремали на заседании по иску ЮАР против Израиля

Инцидент произошел в момент выступления адвоката Малькольма Шоу.

Некоторые судьи из президиума Международного суда ООН открыто спали в ходе выступления израильской делегации в пятницу, 12 января. Об этом сообщили очевидцы, которые присутствовали на заседании в Гааге, созванному по иску ЮАР в отношении еврейского государства по обвинению в предполагаемом геноциде палестинского народа в секторе Газа. На слушаниях выступала израильская делегация, которую возглавил британский адвокат Малькольм Шоу. Во время выступления иностранца двое судей из президиума суда ООН ненадолго задремали.

В ходе своего выступления адвокат пытался привести доказательства того, почему судебной инстанции стоит отклонить запрос ЮАР о прекращении военной операции Израиля в анклаве Палестины на Ближнем Востоке. Один из представителей делегации, адвокат Тал Берек пояснил коллегам, что подобный запрос в Гаагу от ЮАР является просто попыткой отказать Израилю в праве на защиту своих граждан. Относительно мер в секторе Газа юрист добавил, что еврейское государство хочет не ликвидировать мирных жителей, а только защитить людей.

В ООН удивились словам дипломата Израиля о суде над всемирной организацией.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости