Судьбу "наливаек" обсудят в ЗакСе 30 июля

СМИ на заседание не приглашаются.

В четверг, 30 июля, в Петербурге рабочая группа проведет установочное заседание по вопросу о "наливайках" города. Представители средств массовой информации на заседание не пригласили.

Группа, созданная по поручению председателя Законодательного Собрания Вячеслава Макарова и губернатора Александра Беглова обсудит регулирование деятельности "авторских баров". В разработке закона примут участие руководители профильных комитетов, а также владельцы баров, кафе и ресторанов. Помимо этого заявки на участие подали эксперты, члены "Союза независимых рестораторов" и представители общественных организаций.

Ранее мы писали, что закон о "наливайках" Петербурга показал бизнес-среде, что правила игры могут поменяться в любой момент.

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