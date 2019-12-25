Пригожин: закон о "наливайках" Петербурга показал бизнес-среде, что правила игры могут поменяться в любой момент

Петербургский ресторатор, бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал принятый депутатами ЗакСа закон о "наливайках". Предприниматель отметил, что инициатива политиков продемонстрировала бизнес-сообществу, что правила игры могут поменяться в любой момент.

Ресторанный бизнес больше других пострадал от пандемии коронавируса. На фоне распространения инфекции кафе и рестораны вынужденно закрылись. Правительство Петербурга приняло пакет мер поддержки малого бизнеса, но вместе с тем в разгар эпидемии в Законодательном собрании отчаянно продавливали законопроект о закрытии мини-баров площадью до 50 квадратных метров. На днях его все-таки приняли в третьем, окончательном чтении.

Буквально на днях после четырех месяцев простоя в Петербурге заработали кафе, бары и рестораны. До этого Смольный разрешил заведениям оборудовать летние террасы по упрощенной схеме. Сектор общепита начал постепенно восстанавливаться, как вдруг парламентарии вставили палки в колеса малому бизнесу.

Согласно новым правилам, все реализующие алкоголь заведения площадью менее 50 квадратных метров должны закрыться, если они расположены в жилых домах. Решение закономерно спровоцировало волну негодования не только среди владельцев мини-баров, но и в обществе. Многие лишатся возможности посещать любимые заведения, ведь упрямое желание депутатов закрыть так называемые "наливайки" распространилось и на приличные бары.

Закон ударит не только по рюмочным, но и по солидным авторским заведениям, однако несмотря на мощный общественный резонанс, скандальный проект все-таки приняли в третьем окончательном чтении. "Невские новости" обратились за комментарием к главе попечительского совета медиагруппы "Патриот" Евгению Пригожину, в прошлом одному из самых известных российских рестораторов, с просьбой прокомментировать ситуацию.

Предприниматель назвал законопроект "сырым" и вредным для города, пояснив, что если его приняли бы 25 лет назад, то он лишился бы своего первого бизнеса. Речь идет о "Винном клубе" на Биржевом проспекте 2, который Пригожин открыл в 1994 году. Заведение работало на площади всего 36 квадратных метров, однако со временем переросло в один из самых известных ресторанов города "Старая Таможня". Пригожин подчеркнул, что законопроект о "наливайках" приняли в самом жестком варианте и в самое неподходящее время, когда малый безнес оказался в наиболее уязвимом положении. Проект требует серьезной доработки, подчеркнул бизнесмен.

Закон о "наливайках" вступит в силу 1 января 2021 года. Однако у города пока есть время, чтобы заставить законодателей отменить или скорректировать скандальный законопроект. В администрации Петербурга уже решили создать рабочую группу, задача которой – найти компромисс между жителями домов и добросовестными владельцами мини-баров.

Автор инициативы о закрытии "наливаек": "Мы рассмотрим предложения предпринимателей".

Фото: Piter.TV