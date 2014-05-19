В Петербурге с начала года составили 10 тысяч протоколов за распитие алкоголя в неположенных местах

Депутаты планируют запретить продавать алкоголь с 22:00 до 11:00 в объектах общепита, которые находятся в многоквартирных домах.

В Петербурге с 1 января 2025 года по 27 марта 2025 года на любителей распивать спиртные напитки в неположенных местах составили более 10 тысяч протоколов. Еще более 5 тысяч протоколов составлено за появление в нетрезвом виде в публичном месте". Такая статистика представлена в заключении к законопроекту о "наливайках". Документ утвердили на заседании бюджетно-финансового комитета 28 апреля.

Как отметили в законопроекте, большинство правонарушений были зафиксированы в питейных заведениях, расположенных в многоквартирных домах.

К апрелю 2025 года комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга выдано 2 648 лицензий на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания, по которым реализуют алкогольную продукцию 3 347 торговые точки.

Депутаты планируют запретить продавать алкоголь с 22:00 до 11:00 в объектах общепита, которые находятся в многоквартирных домах. Исключения сделают только для ресторанов. Ими будут считать заведения с отдельным входом со стороны фасада дома, залом обслуживания с сидячими местами, туалетами для персонала и посетителей, местом для приготовления пищи и штатом сотрудников от пяти человек.

В Петербурге предприниматели планируют создать реестр баров, которые будут закрыты в случае, если примут законопроект о "наливайках".

Фото: unsplash (Eeshan Garg)