В ЗакСе Петербурга могут повременить с запретом "наливаек" до 2026 года

Вопрос может быть пересмотрен на ближайших заседаниях городского парламента.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Ирина Иванова выступила с предложением перенести на 2026 год введение запрета на ночную продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах.

Напомним, законопроект, единогласно одобренный парламентариями 30 апреля в первом чтении, предполагает запрет на реализацию спиртного с 22:00 до 11:00 в таких заведениях, за исключением ресторанов площадью от 50 квадратных метров с штатом не менее пяти сотрудников.

Иванова аргументирует свою позицию тем, что введение этих ограничений с 1 сентября 2024 года негативно скажется на туристическом сезоне и поставит под удар множество небольших баров в историческом центре города, которые не соответствуют установленным критериям.

По словам депутата, большинство владельцев таких заведений до сих пор не высказали свою позицию по этому вопросу и не пытаются повлиять на решение законодателей. При этом Иванова подчеркивает, что не выступает против самой инициативы, а лишь предлагает более плавный переходный период для бизнеса. Вопрос может быть пересмотрен на ближайших заседаниях городского парламента.

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