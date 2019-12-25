Суд закрыл работающий во время пандемии ресторан в Петроградском районе

Деятельность заведения приостановили на 45 суток.

Деятельность ресторана "Карл и Фридрих" приостановил Петроградский районный суд, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Компанию, которая владеет рестораном, привлекли к административной ответственности за нарушение статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Деятельность ресторана приостановили на 45 суток.

Ранее мы писали, что "Мега Дыбенко" и "Мега Парнас" возобновили работу.

Напомним, что названы условия открытия ресторанов и кафе в Петербурге.

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