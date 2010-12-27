Суд временно закрыл кафе в Петербурге, в котором шавермой отравились более 50 человек

В нем обнаружили множество нарушений.

Калининский районный суд привлек к административной ответственности владельца "Еврокебаба" на проспекте Непокоренных. Его кафе закрыли на три месяца. Ранее там отравилось более 50-ти петербуржцев. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, в конце июня в заведении на Непокоренных дом 6 произошло массовое отравление шавермой. В том числе пострадали сотрудники.

Роспотребнадзор проверил кафе. В нем обнаружили множество нарушений. На столах обрабатывали как сырые, так и готовые продукты. Мясо, рыбу, куру и овощи мыли в одной ванне, а яйца не мыли вовсе. Производственные помещения бистро не имели цехового деления. У сотрудников также не было медицинских книжек.

Суд вынес решение о приостановлении деятельности заведения на 90 суток. Его владелец, Петр Горбунов, на заседание не пришел.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Роспотребнадзор провел проверку в кафе, в котором продали пирожок с опарышем.

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