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Суд временно закрыл кафе в Петербурге, в котором шавермой отравились более 50 человек
Сегодня, 12:20
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nadezhda_sib

Суд временно закрыл кафе в Петербурге, в котором шавермой отравились более 50 человек

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В нем обнаружили множество нарушений.

Калининский районный суд привлек к административной ответственности владельца "Еврокебаба" на проспекте Непокоренных. Его  кафе закрыли на три месяца. Ранее там отравилось более 50-ти петербуржцев. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

Напомним, в конце июня в заведении на Непокоренных дом 6 произошло массовое отравление шавермой. В том числе пострадали сотрудники. 

Роспотребнадзор проверил кафе. В нем обнаружили множество нарушений. На столах обрабатывали как сырые, так и готовые продукты. Мясо, рыбу, куру и овощи мыли в одной ванне, а яйца не мыли вовсе.  Производственные помещения бистро не имели цехового деления. У сотрудников также не было медицинских книжек.

Суд вынес решение о приостановлении деятельности заведения на 90 суток. Его владелец, Петр Горбунов, на заседание не пришел.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Роспотребнадзор провел проверку в кафе, в котором продали пирожок с опарышем

Фото: pixabay.com

 

Теги: еврокебаб, отравление, шаверма, шаурма
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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Ильинский Антон
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