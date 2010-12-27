Роспотребнадзор проверил магазин, где продали пирожки с опарышами

По магазину летали мухи.

Роспотребнадзор проверил продуктовый магазин, в котором петербурженка купила пирожок с опарышами. Об этом 7-го июля сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, 6-го июля жительница Калининского района обратилась в полицию и "скорую помощь". Она рассказала, что в магазине на улице Руставели, 13, литера Б приобрела выпечку, внутри которой оказались червяки. Один пирожок съела ее дочь, поэтому узнать, было ли в нем что-то - уже невозможно. Позже стало известно, что ее дочери понадобилась медицинская помощь.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу отреагировало на инцидент и провело проверку в этом магазине. В результате расследования выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Ведомство сообщило, что в магазине не контролируется температурный режим хранения готовых выпечных изделий, не проводится бракераж готовой продукции, а также не следят за сроком хранения готовой выпечки. Более того, инспекторы обнаружили скопления грязи и мух в торговом зале.

Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Филиппинах мужчина съел живую рыбу и умер.

Фото: Фонтанка.ру