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Роспотребнадзор проверил магазин, где продали пирожки с опарышами
Сегодня, 11:05
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nadezhda_sib

Роспотребнадзор проверил магазин, где продали пирожки с опарышами

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По магазину летали мухи.

Роспотребнадзор проверил продуктовый магазин, в котором петербурженка купила пирожок с опарышами. Об этом 7-го июля сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, 6-го июля жительница Калининского района обратилась в полицию и "скорую помощь". Она рассказала, что в магазине на улице Руставели, 13, литера Б приобрела выпечку, внутри которой оказались червяки. Один пирожок съела ее дочь, поэтому узнать, было ли в нем что-то - уже невозможно. Позже стало известно, что ее дочери понадобилась медицинская помощь.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу отреагировало на инцидент и провело проверку в этом магазине. В результате расследования выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Ведомство сообщило, что в магазине не контролируется температурный режим хранения готовых выпечных изделий, не проводится бракераж готовой продукции, а также не следят за сроком хранения готовой выпечки. Более того, инспекторы обнаружили скопления грязи и мух в торговом зале. 

Расследование продолжается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Филиппинах мужчина съел живую рыбу и умер. 

Фото: Фонтанка.ру

Теги: магазин, опарыши, пирожки, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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