Петербурженка купила в магазине на Руставели пирожок с опарышами

Изделие оказалось кишащим червяками.

Петербурженка в Калининском районе города приобрела ребенку пирожок, кишащий опарышами. Неприятная покупка произошла в магазине по улице Руставели, 13. Женщина объяснила, что купила два изделия. Однако, первое малышка съела и проверить его оказалось невозможно Заметив проблему со вторым пирожком, пострадавшая вызвала на место инцидента скорую помощь и полицию.

Петербурженка отметила, что продавцы не хотели выдавать ей товарный чек. С проблемой удалось разобраться только после приезда оперативников. Сейчас они проверяют заведение. По факту продажи некачественной продукции составлен акт.

Никакого уголка потребителя с лицензиями, никакой жалобной книги. Приехал хозяин этого магазина, купил для ребенка лекарство от отравления, но я его не взяла. Сказал "хочешь по закону, будет тебе по закону" делится сведениями петербурженка

Женщина добавила, что в Роспотребнадзоре ей ответили, что смогут заняться вопросом не раньше понедельника.

Ранее Piter.tv писал о том, что на фестивале STEREOLETO заметили потасовку.

Фото: Фонтанка.ру