Видео: на фестивале STEREOLETO заметили потасовку

Драка между молодыми людьми завершилась спустя несколько минут после начала.

Незадолго после открытия музыкального фестиваля STEREOLETO в Петербурге прямо на территории "Порта Севкабель" началась драка. Двое молодых людей неожиданно начали колотить друг друга на улице. Потасовка быстро затихла, но сумятицу среди отдыхающих конфликтующие стороны внести сумели.

Причина спора осталась неизвестна. Один из хулиганов на эмоциях сказал другому: "Я считал тебя лучшим другом". После этого в поле зрения молодых людей появилась девушка. Не исключено, что конфликт возник по вине незнакомки. После небольшой потасовки петербуржцы продолжили разбираться словесно уже с участием девушки.

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Фото и видео: Piter.tv