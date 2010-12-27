Стали известны марки машин, на которых чаще всего ездят "зенитовцы"

Футболисты из России предпочитают "Мерседес" и "Порше", иностранцы - "Ламборджини" и "Феррари".

Футболисты "Зенита" предпочитают кататься на автомобилях марок "Мерседес" и "Порше". Машины данных брендов чаще всего покупают спортсмены клуба. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Журналисты отметили, что "Мерседес" пришелся по вкусу не только игрокам, но и генеральному директору "сине-бело-голубых" Александру Медведеву и тренеру Анатолию Тимощуку. На машинах этой марки ездят Артем Дзюба, Ярослав Ракицкий и Игорь Смольников. У всех спортсменов одна модель - Mercedes-Benz S 63.

У Михаила Кержакова, Антона Заболотного и Александра Анюкова также схожие вкусы. Они приобрели себе Porsche Cayenne. Себастьян Дриусси замечен за рулем Lamborghini Huracan. Известно, что транспортное средство ранее принадлежало его коллеге Леандро Паредесу. Однако, иномарку игрок решил перепродать соотечественнику из Аргентины. Эмануэль Маммана, предпочитает Ferrari 458 Italia.

Ранее Piter.tv писал о том, что Заболотный не уйдет из "Зенита" в "Сочи" из-за понижения зарплаты.

Фото: Piter.tv