Заболотный не уйдет из "Зенита" в "Сочи" из-за понижения зарплаты

Форвард не готов уходить из "Зенита".

Антон Заболотный отказался переходить в футбольный клуб "Сочи" из "Зенита". Нападающий "сине-бело-голубых" не собирается расставаться с Петербургом ради другой команды.

Ранее появились сведения о том, что в "Сочи" предложили предложили меньшую зарплату, чем игрок имеет сейчас. Позже Sport24 заявили, что условия для форварда предложили те же, что и на данный момент.

Антон Заболотный объяснил, что готов выступать за любой клуб в рамках Российской Премьер-Лиги, но только на условиях аренды.

Ранее Piter.tv писал о том, что Дмитрий Полоз покидает "Зенит" и переходит в "Сочи".

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"