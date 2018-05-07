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Заболотный не уйдет из "Зенита" в "Сочи" из-за понижения зарплаты
Сегодня, 8:10
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lesjasap

Заболотный не уйдет из "Зенита" в "Сочи" из-за понижения зарплаты

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Форвард не готов уходить из "Зенита".

Антон Заболотный отказался переходить в футбольный клуб "Сочи" из "Зенита". Нападающий "сине-бело-голубых" не собирается расставаться с Петербургом ради другой команды. 

Ранее появились сведения о том, что в "Сочи" предложили предложили меньшую зарплату, чем игрок имеет сейчас. Позже Sport24 заявили, что условия для форварда предложили те же, что и на данный момент.

Антон Заболотный объяснил, что готов выступать за любой клуб в рамках Российской Премьер-Лиги, но только на условиях аренды.

Ранее Piter.tv писал о том, что Дмитрий Полоз покидает "Зенит" и переходит в "Сочи".

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"

Теги: антон заболотный, сочи, трансфер
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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