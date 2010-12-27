Дмитрий Полоз покидает "Зенит"

Нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз продолжить карьеру в "Сочи". Об этом сообщили в пресс-службе "сине-бело-голубых".
Форвард присоединился к питерцам в июне 2017-го. В составе "Зенита" он сыграл 19 игр, после чего на правах аренды перешел в казанский "Рубин". В чемпионском сезоне клуба с Невы он провел 31 матч, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.
Футбольный клуб "Зенит" желает Дмитрию Полозу удачи в составе новой команды!,
– написали в пресс-службе клуба.
Фото: ФК "Зенит"
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