В "Порту Севкабель" стартовал фестиваль STEREOLETO

Скоро Piter.TV опубликует полный видеорепортаж с музыкального фестиваля.

В Петербурге стартовал один из крупнейших ежегодных музыкальных фестивалей года –STEREOLETO. На протяжении всех выходных в креативном пространстве "Порт Севкабель" для вас будут выступать культовые российские и зарубежные группы.

В этом году фестиваль отмечает свое совершеннолетие, так как в Петербурге оно проходит уже восемнадцатый раз. Программа включает в себя два фестивальных дня – 6 и 7 июня. Мероприятия развернуться одновременно на пяти площадках. Сегодня на главной сцене выступят Dizzy Dutch Duck, группа "Биртман" и Тюменский военный хор, Монеточка, Kito Jempere Band и "Мумий Тролль".

7 июля на главной сцене в "Порт Севкабель" выступят Kenako, Optimystica Orchestra, Аффинаж, Little Big и Rag"n"Bone Man.

Скоро Piter.TV опубликует полный видеорепортаж с фестиваля STEREOLETO.

Видео, фото: Piter.TV