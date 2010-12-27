В шаверме в Калининском районе 30 человек получили кишечную инфекцию

Роспотребнадзор провёл проверку кафе "Евро Кебаб" на улице Непокорённых в Петербурге, и нашёл в яйцах для соуса сальмонеллу.

Роспотребнадзор проверил кафе "Евро Кебаб" на улице Непокорённых, д. 6 в Калининском районе Петербурга. В нём зафиксировали порядка 30 случае отравления среди клиентов и сотрудников заведения. Пациентов госпитализировали в медицинские учреждения, где позже у них диагностировали сальмонеллез. Кафе закрыли, сообщила "Фонтанка.ру".

Первый заболевший обратился к врачам 29 июня. К восьми вечера с одинаковыми симптомами и обеденной историей у врачей было уже семь клиентов сети. Среди них студенты СПбПУ, здание которого расположено неподалеку.

Утром 30 июня сотрудники Роспотребнадзора наши нашли внутри заведения множество нарушений: для мытья и посуды и продуктов в заведении одна раковина, кухня не разделена на горячий и холодный цеха. В кафе не ведётся никакая документация, вероятно, кроме бухгалтерской, повара и другие сотрудники медкнижки показать не смогли.

В связи с этим Роспотребнадзор приостановил работу заведения. Установлено, что соус для шавермы готовился из сырых яиц, в которых нашли сальмонеллу.

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