Выяснилось, в каком районе Петербурга любят шаверму больше всего

В городе предлагают более 700 видов этого популярного стрит-фуда.

Аналитики Delivery Club выяснили, в каком районе Петербурга любят шаверму больше всего. Оказалось, что чаще других эту уличную еду заказывают жители Пушкинского района.

На втором месте в списке оказался Курортный район. В топ-5 также входят Центральный, Петроградский и Московский районы. Реже всего шаверму заказывают в Выборгском и Красногвардейском районах.

Всего в городе на Неве выявлено более 700 видов шавермы, включая мини-сеты и наборы на компанию весом 2 кг. Средняя стоимость этого популярного стрит-фуда составляет 274 рубля. Особой популярностью пользуется шаверма с курицей.

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