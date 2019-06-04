Готовая еда становится все популярнее среди горожан.

В магазинах Петербурга стали все чаще покупать готовую еду. В связи с этим крупные ретейлеры решили открыть в городе фабрики-кухни. Об этом сообщает "Фонтанка".

В настоящий момент в каждой крупном супермаркете или гипермаркете есть цех по приготовлению еды, однако готовой продукции оказывается недостаточно. В связи с этим в Петербурге хотят открыть фабрики-кухни. Это цеха, откуда блюда будут напрямую отправлять в магазины.

Предполагается, что целевой аудиторией фабрик-кухонь будут офисные работники. Как показывает статистика, им не хочется переплачивать за еду в кафе, при этом готовить дома некогда.

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Видео: Piter.TV, YouTube