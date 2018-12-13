Этим летом "Яндекс" откроет сеть облачных ресторанов в Петербурге и Москве

Цена блюд будет начинаться от 250 рублей.

Этим летом "Яндекс" запускает в Москве и Петербурге новый сервис — сеть облачных ресторанов. Об этом рассказали представители компании на Yet another Conference (YAC).

Система отберет самые любимые блюда пользователей "Яндекс" и приготовит для них специальный набор ингредиентов. Эти рецепты будут переданы ресторанам-партнерам. Каждый набор будет разработан таким образом, чтобы повар мог превратить его в готовое блюдо за несколько минут. Курьеры сервиса "Яндекс. Еда" будут доставлять готовые блюда до адресата. Стоимость еды на вынос будет начинаться от 250 рублей.

Ранее мы писали, что компания Samsung представила гигантский телевизор QLED 8K.

Фото: pixabay.com