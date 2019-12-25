Суд взыскал 130 тысяч рублей в пользу Барсукова-Кумарина за следственную волокиту

Решение размещено в картотеке Московского городского суда.

Московский городской суд удовлетворил иск лидера "тамбовской" ОПГ Владимира Барсукова-Кумарина к Следственному комитету России. Ответчика обязали выплатить 130 тысяч рублей вместо 1,5 млн рублей требуемых. Так Барсуков требовал разобраться с СК в контексте "волокиты" в расследовании убийств, совершённых в 2000 году.

Суд признал, что право истца на судопроизводство в установленный было нарушено. Сумма присуждена в качестве компенсации морального вреда. Поданный Барсуковым иск рассматривали без его участия.

В январе Piter.tv сообщал о том, что "ночного губернатора" Петербурга перевели в колонию для больных туберкулезом. Подсудимому грозит 24 года лишения свободы. От различных заболеваний он лечится еще с 2006 года.

Еще в ноябре 2009 года бизнесмена привлекли к уголовной ответственности за рейдерский захват петербургских магазинов, а спустя шесть лет – еще и за вымогательство в особо крупном размере. Годом позже его уличили в покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева. За каждое преступление Барсуков-Кумарин получил от 14 до 23 лет лишения свободы, и по совокупности всех полученных наказаний преступник, проходивший по делу о создании преступной группы, получил почти четверть века в тюрьме и миллионный штраф.

Фото: Piter.tv