"Ночного губернатора" Петербурга перевели в колонию для больных туберкулезом

Подсудимому грозит 24 года лишения свободы. От различных заболеваний он лечится еще с 2006 года.

Бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина), который обвиняется в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой и создании ОПГ, перевели из колонии в лечебное исправительное учреждение в Кировской области. Там содержатся осужденные, больные туберкулезом. О переводе Барсукова сообщил адвокат Константин Кузьминых "ТАСС".

Ранее подсудимого приговорили в общей сложности к 24 годам лишения свободы. Еще в ноябре 2009 года бизнесмена привлекли к уголовной ответственности за рейдерский захват петербургских магазинов, а спустя шесть лет – еще и за вымогательство в особо крупном размере. Годом позже его уличили в покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева. За каждое преступление Барсуков-Кумарин получил от 14 до 23 лет лишения свободы, и по совокупности всех полученных наказаний преступник, проходивший по делу о создании преступной группы, получил почти четверть века в тюрьме и миллионный штраф. В апреле Барсукову предъявили обвинение в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой, но бизнесмен свою вину не признал.

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