Американца Даниэля Льюиса Ли казнят 13 июля.

Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь. Об этом сообщили журналисты американского телеканала CNN. Эксперты отметили, что своим постановлением инстанция признала недействительным решение окружного суда по южному округу штата Индиана. Фигуранта расследования умертвят 13 июля, как и было запланировано ранее.

Напомним, что в США казнят Даниэля Льюиса Ли. Мужчину признал виновным в участии в группировке, выступающей за превосходство белой расы. Банда убила семью из трех человек. Родственники Льюиса Ли настаивали на переносе казни. Они планируют обращаться в Верховный суд США, чтобы приостановить исполнение приговора. Американцы заявили, что родственники жертв могут заразиться коронавирусом, поэтому казнь следует провести после завершения пандемии COVID-19.

В США приведут в исполнение смертные приговоры.

Видео: YouTube / THV11