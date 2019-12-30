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Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России
Сегодня, 11:37
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lesjasap

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

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Компании не придется выплачивать 2 млн долларов за сотрудничество с "Роснефтью".

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil Corporation за нарушение санкций против России. В Техасе постановили, что власти неправомерно начислили нефтегазовой компании выплату в 2 млн долларов. Об этом сообщается в электронной базе судебной инстанции. Ранее фирму обязали выплатить денежные средства за нарушение санкций против РФ. Решением Джейна Бойла ходатайство Exxon Mobil удовлетворили, штраф отменен. 

Минфин пытался доказать, что компания в мае 2014 года подписала контракты с РФ, касающихся проектов с нефтью. Ими руководил президент "Роснефти" Игорь Сечин, против которого введены ограничения в апреле 2019. По мнению предпринимателей, ведомство не запрещало вести деловую деятельность с Сечиным, если она касается не "личных дел", а "Роснефти". Таким образом Минфин обвинили в попытке задним числом обеспечить соблюдение новой интерпретации постановления администрации США.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге ФАС проследит за ценами на АЗС "Лукойла" и "Роснефти".

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: exxon mobil, игорь сечин, роснефть, санкции, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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