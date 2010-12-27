В Петербурге ФАС проследит за ценами на АЗС "Лукойла" и "Роснефти"

Обе компании заняли более 50% городского рынка розничного топлива.

Совокупная доля "Лукойла" и "Роснефти" превысила 50% на петербургском рынке АЗС. Из-за этого Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) будет пристально следить за ценами на заправках обеих компаний. Об этом сообщила пресс-служба УФАС по Петербургу.

Топливные компании заняли доминирующее положение на рынке после того, как "Роснефть" приобрела у "Петербургской топливной компании" 141 заправочную станцию, 125 бензовозов и две современные нефтебазы в Петербурге и Новгородской области. При этом доля "Роснефти" составила 26,5%, а у "Лукойла" – 23,6%. Но даже так конкуренция на розничном рынке топлива остается в Петербурге на приемлемом уровне.

"Само по себе доминирующее положение – это не нарушение закона. Это означает, что к ценам на бензин на автозаправках этих компаний у нас будет более пристальное внимание", – отметил руководитель Петербургского УФАС Вадим Владимиров

Напомним, что в начале июня Piter.TV сообщал о крупной сделке компаний "Татнефть" и "Neste".

Фото: пресс-служба "Роснефти"