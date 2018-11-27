"Роснефть" получила 141 АЗС и две нефтебазы в Петербурге и Ленобласти

Она выкупила 100% акций "Петербургской топливной компании".

"Роснефть" приобрела все акции "Петербургской топливной компании". В результате сделки покупатель стал крупнейшим игроком на рынке нефтепродуктов Северо-Западного региона. Об этом в среду, 31 июля сообщила пресс-служба компании "Роснефть".

"Роснефть" получила от "Петербургской топливной компании" 141 заправочную станцию, 125 бензовозов и две современные нефтебазы в Петербурге и Новгородской области.

В результате сделки по приобретению группы компаний "ПТК" на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет образована крупная розничная сеть с равномерным географическим распределением АЗС. вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка "Роснефти" Аврил Конрой

На данный момент "Роснефть" является крупнейшей розничной сетью на территории России. Компании принадлежат около трех тысяч АЗС в 66 регионах, а также 138 нефтебаз и около тысячи бензовозов.

Это вторая крупная сделка на рынке топлива за лето 2019 года. В начале июля Piter.TV сообщал о том, что "Татнефть" купила у "Neste" 75 автозаправочных станций и терминал в Петербурге.

Фото: пресс-служба "Роснефти"