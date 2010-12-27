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"Татнефть" купила у "Neste" 75 автозаправочных станций и терминал в Петербурге
Сегодня, 11:10
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Cherepanov

"Татнефть" купила у "Neste" 75 автозаправочных станций и терминал в Петербурге

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После завершения сделки сеть будет продолжать функционировать под брендом "Neste" до пяти лет.

Компания "Neste" договорилась с сетью АЗС "Татнефть" о продаже своего топливного бизнеса. После одобрения российскими антимонопольными службами к "Татнефти" отойдут 75 автозаправочных станций и терминал в Петербурге. Об этом сообщил пресс-центр ПАО "Татнефть".

После завершения сделки сеть будет продолжать функционировать под брендом "Neste" до пяти лет. Стоимость соглашения не раскрывается.

Сейчас у "Татнефти" есть более 600 собственных заправочных станций. Компания входит в пятерку крупнейших российских сетей.

Президент и исполнительный директор "Neste" Питер Ванакер объяснил, что решение продать бизнес было вызвано планами компании на создание сети по возобновляемым источникам энергии и экономике замкнутого цикла. Также компания намерена сосредоточиться на развитии своей деятельности на территории Финляндии и стран Балтии.  

Ранее Piter.TV сообщал о том, что рубль ослабил позиции по отношению к доллару и евро.

Фото: пресс-центр ПАО "Татнефть"

Теги: neste, азс, продажа, татнефть, финансы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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