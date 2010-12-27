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Рубль ослабил позиции по отношению к доллару и евро
Сегодня, 22:16
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IRINA_CHALKINA

Рубль ослабил позиции по отношению к доллару и евро

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Курс евро вырос на 16 копеек.

В среду, 3 июля, рубль ослабил позиции по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Курс евро вырос до 71,58 рубля, а курс доллара до 63,47 рубля. Кроме того, рынок российских акций идет вслед за стоимостью национальной валюты. Так, утром индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, до 2802 пунктов. 

По словам экспертов, повышение происходит на фоне растущих цен на нефть. 

Ранее мы сообщали о том, что пользователи Instagram и Whatsapp пожаловались на сбои.

Фото:pixabay

Теги: новости россии, общество, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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