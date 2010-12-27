Пользователи Instagram и Whatsapp пожаловались на сбои

Технические неполадки наблюдались в ряде стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки.

Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp сообщили о сбоях в работе сервиса. Технические неполадки зарегистрировали в ряде стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки. С проблемами столкнулись и жители России. Об этом сообщается на сайте Downdetector, который регулярно отслеживает отключение популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, на сбой в Facebook пожаловались более 3,5 тыс. человек, на Instagram — 7 тыс. пользователей, а проблемы с Whatsapp возникли у 1,6 тыс. человек.

81% пользователей Facebook отметили невозможность загрузить картинки, у 89% людей в Instagram не загружались новости, а 75% человек в Whatsapp не возникли проблемы с получением и отправкой сообщений.

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Фото: Pixabay