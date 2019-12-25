Суд в Петербурге взыскал с певицы Зары в пользу фотографа 150 тысяч рублей

Певица использовала нарушила авторские права фотографа.

Петроградский районный суд постановил выплатить французскому фотографу Шовену Франсуа Режи Дионису 150 тысяч рублей .

Сообщается, что певица Зара использовала его фотографий и нарушила его авторские права. Следствие установило, что в 2017 году Дионис выполнял заказ журнала Cosmopolitan и провел фотосъемку с участием певицы в театре Геликон-опера на Большой Никитской улице в Москве. Журнал, используя фото потом, подписал автора, а вот певица Зара использовала фотографию на своем сайте, в соцсетях и в музыкальном клипе без указания автора. Фотограф обратился в суд и оценил денежную компенсацию за нарушение авторских прав в 1,6 миллиона рублей, а также моральную компенсацию в 100 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил иск и обязал Зару выплатить 100 тысяч рублей за нарушение авторских прав, а также 50 тысяч рублей – в качестве компенсации морального вреда.

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Фото: Piter.TV