Певица Зара обжаловала решение суда о взыскании компенсации за "нарушение" авторских прав

Истец посчитал, что певица использовала фотографии, сделанные им, в своих целях незаконно.

Певица Зара обжаловала решение Петроградского районного суда, который постановил 6-го августа 2020 взыскать с певицы в общей сложности 150 тысяч рублей. По словам пресс-службы исполнительницы, об иске и претензиях истца Зара не знала.

Напомним, с исковым заявлением в суд обратился французский фотограф Шовен Франсуа Режи Дионису. Истец заявил, что певица нарушила авторские права: использовала фотографии с ее изображением, которые сделал мужчина для журнала, в социальных сетях и на гастрольных афишах.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, районный суд удовлетворил иск и обязал Зару выплатить 100 тысяч рублей за нарушение авторских прав, а также 50 тысяч рублей – в качестве компенсации морального вреда.

Оказалось, что певица не получала извещения о предстоящем суде и потому не могла защитить свои права. В 2017-м году она выкупила снимки у фотографа, поэтому законно могла их использовать. Городской суд отменил решение нижестоящей инстанции.

Фото: Instagram / @zara_music