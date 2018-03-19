Вячеслав Дацик получил 3,5 года строгого режима, избежав наказания за наиболее тяжкие преступления

Петербургский суд вынес решение по делу "Рыжего Тарзана".

“Рыжему Тарзану” назначили 3,5 года в тюрьме строгого режима. Бывший боец ММА Вячеслав Дацик освобожден от наиболее тяжких обвинений. В связи с тем, что петербуржец в течение двух лет находится под стражей, то долго за решеткой мужчина не пробудет. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Криминальные наклонности дацика давно известны петербуржцам. ранее он обвинялся в разбое. Многие помнят скандальную историю, в которой мужчина в обнаженном виде бегал по центральной улице города. В очередной раз мужчину обвиняют в нападении с предметами, использованном в качестве оружия, а также в побоях, хулиганстве и незаконном проникновении в жилище. Например, появление своих голых чресел в общественном месте Дацик пытался объяснить тем, что устроил рейд в борделе. Оттуда он забрал деньги из сейфа в размере 52 тысяч рублей и мобильный телефон.

На то, чтобы разобраться в ситуации с Дациком у Прокуратуры ушел год. Заседание состоялось 19 марта в Василеостровском районном суде. Обвиняемый тормозил слушание путем “подкидывания” жалоб и ходатайств. Например, подсудимый просил определить ему белорусского переводчика или вызвать в зал заседания балерину Анастасию Волочкову и съемочную группу фильма “Брат-2”. Также следствие тормозила систематическая неявка со стороны потерпевших и свидетелей дела.

Частично Дацик раскаялся в содеянном. В свое оправдание он привел аргумент о том, что занимался “общественной деятельностью по пресечению занятий проституцией". Сторона обвинения просила назначить петербуржцу пять лет строгого режима, но в итоге суд ограничился тремя с половиной. Многие вменяемые преступнику деяния по мнению судьи так и не были доказаны. дацика не признали виновным в разбое, побоях и переквалифицировали незаконное проникновение в помещение на более легкую провинность. Важным фактором стали опущения со стороны следственных органов. Судья посчитал, что полиция нарушила ряд правил УПК РФ.

Сторона защиты недовольна наказанием. Адвокат будет обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.