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Прокуратура Петербурга просит пять лет колонии для Дацика
Сегодня, 15:21
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Shdaria
86

Прокуратура Петербурга просит пять лет колонии для Дацика

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Дацика хотят отправить в колонию на пять лет.

Прокуратура Петербурга требует приговорить к пяти годам лишения свободы националиста и бывшего бойца без правил Вячеслава Дацика по делу о нападении на публичные дома.

Однако сам Дацик вину в совершенных престплениях не признает. Напомним, что подсудимый обвиняется в побоях и незаконном проникновении в жилище. 

Отметим, что около двух лет Дацик находился под арестом. В случае, если осуществят прокурорскую просьбу, то публичным домам режим благоденствия продлят еще на три года.

Фото: "ВК" - официальная группа вячеслав Дацик Рыжий Тарзан 

Теги: дацик , новости петерург , новости спб , петербург , происшествия сбп
Категории: Лента новостей Новости СПб

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