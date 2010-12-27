Прокуратура Петербурга просит пять лет колонии для Дацика

Дацика хотят отправить в колонию на пять лет.

Прокуратура Петербурга требует приговорить к пяти годам лишения свободы националиста и бывшего бойца без правил Вячеслава Дацика по делу о нападении на публичные дома.

Однако сам Дацик вину в совершенных престплениях не признает. Напомним, что подсудимый обвиняется в побоях и незаконном проникновении в жилище.

Отметим, что около двух лет Дацик находился под арестом. В случае, если осуществят прокурорскую просьбу, то публичным домам режим благоденствия продлят еще на три года.

Фото: "ВК" - официальная группа вячеслав Дацик Рыжий Тарзан