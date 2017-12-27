Барецкий: сутенеры предлагали Дацику 1 млн рублей, чтобы он отстал от проституток

Стас Барецкий раскрыл подробности борьбы Вячеслава Дацика с проституцией в Петербурге.

Питерские сутенеры пытались откупиться от Вячеслава Дацика. Экс-рестлеру и борцу с проституцией они якобы предлагали 1 млн рублей. За это "общественник" должен был прекратить рейды по притонам и нападения на "жриц любви".

Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на близкого друга рестлера - Стаса Барецкого. О взятке в 1 млн рублей, от которой "Дацик сразу отказался", шоумен рассказал на заседании Василеостровского суда. Сюда Барецкого пригласили в качестве свидетеля по делу Вячеслава Дацика. Рэпер уверил суд, что сутенеры вышли со своим корыстным предложением на него, а уже потом Барецкий обсудил предложенные деньги с другом. Дацик отверг предложение и продолжил агрессивную борьбу с проституцией.

Напомним, что Вячеслава Дацика судят за серию правонарушений во время нашумевших "маршей проституток". Тогда рестлер и его единомышленники нападали на притоны, громили места платных свиданий и выгоняли голых "ночных бабочек" на улицу. За несколько рейдов Дацик успел схлопотать обвинения в краже телефона, причинении вреда здоровью девушки и нелегальном проникновении в жилище.