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Стало известно имя предполагаемого террориста из Средней Азии
Сегодня, 13:29
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nadiputintseva
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Стало известно имя предполагаемого террориста из Средней Азии

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Приезжего заключили под стражу до 21 апреля.

26 февраля по решению Калининского районного суда был взят под стражу гражданин Таджикистана Аминджон Ходжаев, подозреваемый в подготовке теракта в Санкт-Петербурге.

По информации объединенной пресс-службы судов города, мигранта задержали на 2 месяца, для проведения тщательного расследования.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге сотрудниками ФСБ был предотвращен теракт. Оперативники смогли задержать мигранта из Средней Азии, который, по их данным, планировал атаки в общественном транспорте и в других местах скопления людей. Личность задержанного не разглашалась в интересах следствия.

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Теги: новости спб , происшествия , теракт в петербурге , террористы
Категории: Новости СПб Происшествия Терроризм

Оставить комментарий

    Сегодня 15:10

    Никто не проверяет этих среднеазиатских партнёров. Может есть смысл поручить это службам безопасности работодателей и организациям, выдающих патенты ?

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