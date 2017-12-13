Стало известно имя предполагаемого террориста из Средней Азии

26 февраля по решению Калининского районного суда был взят под стражу гражданин Таджикистана Аминджон Ходжаев, подозреваемый в подготовке теракта в Санкт-Петербурге.
По информации объединенной пресс-службы судов города, мигранта задержали на 2 месяца, для проведения тщательного расследования.
Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге сотрудниками ФСБ был предотвращен теракт. Оперативники смогли задержать мигранта из Средней Азии, который, по их данным, планировал атаки в общественном транспорте и в других местах скопления людей. Личность задержанного не разглашалась в интересах следствия.
Никто не проверяет этих среднеазиатских партнёров. Может есть смысл поручить это службам безопасности работодателей и организациям, выдающих патенты ?