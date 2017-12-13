Стало известно имя предполагаемого террориста из Средней Азии

Приезжего заключили под стражу до 21 апреля.

26 февраля по решению Калининского районного суда был взят под стражу гражданин Таджикистана Аминджон Ходжаев, подозреваемый в подготовке теракта в Санкт-Петербурге.

По информации объединенной пресс-службы судов города, мигранта задержали на 2 месяца, для проведения тщательного расследования.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге сотрудниками ФСБ был предотвращен теракт. Оперативники смогли задержать мигранта из Средней Азии, который, по их данным, планировал атаки в общественном транспорте и в других местах скопления людей. Личность задержанного не разглашалась в интересах следствия.