В Петербурге сотрудниками ФСБ был предотвращен терракт

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт, сообщает 22 февраля пресс-служба ведомства.
Известно, что оперативники смогли задержать мигранта из Средней Азии, который, по их данным, планировал атаки в общественном транспорте и в других местах скопления людей. Личность задержанного пока не разглашается в интересах расследования.
В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Пресс-служба ФСБ
Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге накрыли ячейку ИГ и задержали ее лидера.
Фото: пресс-служба ФСБ
Из таких отрывчатых сообщений ФСБ трудно принять это за правду..... Что этот мигрант в одиночку готовил теракты на транспорте и в людных местах..............Или что то ФСБ скрывает - или выдает желаемое за действительное - или этот мигрант с психическим заболеванием.....