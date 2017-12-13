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В Петербурге сотрудниками ФСБ был предотвращен терракт
Вчера, 18:29
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nadiputintseva
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В Петербурге сотрудниками ФСБ был предотвращен терракт

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Подозреваемый задержан. Его имя не разглашается.

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт, сообщает 22 февраля пресс-служба ведомства.

Известно, что оперативники смогли задержать мигранта из Средней Азии, который, по их данным, планировал атаки в общественном транспорте и в других местах скопления людей. Личность задержанного пока не разглашается в интересах расследования.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Пресс-служба ФСБ

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге накрыли ячейку ИГ и задержали ее лидера.

Фото: пресс-служба ФСБ

Теги: новости спб , происшествия , происшествия спб , терроризм
Категории: Новости СПб Происшествия Терроризм

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    Вчера 19:58

    Из таких отрывчатых сообщений ФСБ трудно принять это за правду..... Что этот мигрант в одиночку готовил теракты на транспорте и в людных местах..............Или что то ФСБ скрывает - или выдает желаемое за действительное - или этот мигрант с психическим заболеванием.....

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