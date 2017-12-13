В Петербурге сотрудниками ФСБ был предотвращен терракт

Подозреваемый задержан. Его имя не разглашается.

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт, сообщает 22 февраля пресс-служба ведомства.

Известно, что оперативники смогли задержать мигранта из Средней Азии, который, по их данным, планировал атаки в общественном транспорте и в других местах скопления людей. Личность задержанного пока не разглашается в интересах расследования.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Пресс-служба ФСБ

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге накрыли ячейку ИГ и задержали ее лидера.

Фото: пресс-служба ФСБ