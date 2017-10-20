В Петербурге накрыли ячейку ИГ и задержали ее лидера

Полицейский центр Э раскрыл ячейку запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Кроме того был задержан предполагаемый глава группы.

В четверг, 19 октября, сотрудники центра Э в Кингисеппе задержали 33-летнего гражданина Таджикистана. Мужчину считают предполагаемым руководите петербургского филиала террористической ячейки ИГ. Следствие предполагает, что он занимался вербовкой, подыскивал рекрутов.

Во время обысков в доме 16 на улице Строителей нашли исламскую литературу и пистолеты с патронами. Кроме того 50 граммов растительного наркотика, весы, технику и средства связи.

Одного из возможных завербованный людей нашли в Невском районе. 28-летнего мужчину задержали в доме 41 на Шлиссельбургском проспекте. Предварительно сообщается, что он готовился к поездке за границу для подготовки в рядах террористов.

Сейчас мужчин задержали на двое суток. Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.

Видео: пресс-служба УФСБ по СПб и ЛО