Суд вынес приговор готовившим теракты в Москве боевикам ИГ*

Они готовили подрывы зданий полиции и образовательного учреждения.

В Москве осудили пятерых боевиков террористической организации "Исламское государство"*, которые готовили теракты на территории Москвы и в Подмосковье. Об этом информирует Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

По данным ведомства, боевики готовили подрывы зданий полиции и образовательного учреждения. Для осуществления этого ими было создано законспирированное сообщество, во главе которого встал Алибеков И.А. Остальными членами ячейки являлись мужчины с фамилиями Азизов, Баходуров, Шахмедов и Мамуров.

Отмечается, после совершения преступлений боевики намеривались отправиться в Сирию для дальнейшего участия в боевых действиях ни стороне террористических структур.

Всех пятерых участников ячейки признали виновными по статьям "Организация деятельности террористической организации" и "Террористический акт". Алибекова приговорили к 25 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей, Азизова и Баходурова – к 18 годам и штрафу в размере 250 тысяч рублей, Шахмедову дали 19 лет и назначили штраф в 250 тысяч рублей, а Мамурову – 18 лет тюрьмы.

Ранее ФСБ предотвратила теракт во Владивостоке.

Видео: Telegram / URA.RU

ИГ*, "Исламское государство"* - террористическая организация, запрещена в РФ